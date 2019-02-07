Океаны из-за изменения климата дают меньше рыбы

В некоторых районах наблюдается 35-процентное снижение количества рыбы, добываемой обычным способом.

Найти рыбу будет сложнее, поскольку изменение климата продолжает нагревать мировой океан. Согласно новому исследованию, повышение температуры океана за 80 лет сократило устойчивый улов 124 видов рыб и моллюсков.

Усугубил такое положение и бесконтрольный вылов рыбы. В некоторых частях мира, например в сильно выловленном Японском море, сокращение устойчивого вылова достигает 35 процентов.

Исследователи изучили изменения с 1930 по 2010 год в 235 популяциях рыб и моллюсков, разбросанных по 38 океанским регионам. В среднем температура океана на поверхности Земли за это время увеличилась примерно на полградуса по Цельсию, хотя изменения температуры варьируются от места к месту.

Около 8 процентов изученных популяций рыб и моллюсков понесли потери в результате потепления океана, в то время как около 4 процентов популяций увеличились за это время. Это потому, что некоторые виды, такие как черный морской окунь вдоль северо-восточного побережья США процветают в более теплых водах. Но, по словам эколога, с продолжающимся потеплением эти выгоды вероятно, исчезнут, поскольку даже эти рыбы достигают своего порога тепла.

В настоящее время около 3,2 миллиарда человек во всем мире используют морепродукты в качестве основного источника белка. Полученные результаты подчеркивают настоятельную необходимость того, чтобы рыболовство учитывало, как изменение климата вносит свои коррективы в подводном мире.