Исследователи обнаружили климатическую связь между популяциями криля и китов

Обилие криля может повлиять на будущие популяции китов в Южном полушарии, согласно новым исследованиям CSIRO, Национального научного агентства Австралии и Университета Квинсленда.

Воздействие китобойного промысла прошлого века привело к тому, что многие виды китов почти исчезли, а некоторые виды все еще ниже численности, позволяющей разрешить начало китобойного промысла.

Полученные результаты подчеркивают важность популяций криля для содействия восстановлению популяций китов.

Впервые ученые связали изменение климата с уровнем криля и тем, как это повлияет на популяции китов в Южном полушарии, включая горбатых, синих и норковых китов.

По словам ученых, это был первый случай, когда они смогли связать изменение климата с будущим изобилием криля и как это может повлиять на популяции китов в Южном полушарии.

Криль является основным источником пищи для китов, поэтому исследователи связали возможные изменения с уровнем криля в южных океанах на основе прогнозов влияния выбросов углерода на популяции китов в этих районах.

Было обнаружено, что воздействие на виды китов может различаться в зависимости от региона и места их кормления. Популяции китов в Тихом океане, особенно синих и финвалов, могут иметь меньше криля, чем те, которые встречаются в Атлантическом и Индийском океанах.

Модель промежуточной сложности CSIRO для оценки экосистем, известная как MICE, использовалась для прогнозирования этих будущих сценариев с использованием данных о температуре океана, первичной продуктивности и морском льду.

Исследование показало, как изменение морской среды, такое как повышение температуры океана, может повлиять на криль, и его важность для продолжающегося восстановления китов.

Моделирование учитывает медленные темпы роста популяции китов, связь между историей жизни и температурой воды, а также зависимость от добычи, чтобы подчеркнуть необходимость постоянной защиты уже истощенных популяций китов.

По мнению специалистов, будущее восстановление усатых китов находится под угрозой изменения климата.