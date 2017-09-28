Ученые: наша Вселенная ограничена лишь четырьмя измерениями, иных не существует

К такому выводу пришла команда астрономов из Чикагского университета, проведя исследования гравитационных всплесков после слияния нейтронных звезд.

Профессор Дениэль Хольц, который возглавлял исследования, рассказал, что основой для исследований стали данные о слиянии звезд в номерной галактике NGC 4993 на расстоянии около 130 миллионов световых лет от нашей планеты. Аппараты VIRGO и LIGO в 2017 году зафиксировали мощные гравитационные и световые возмущения, вызванные этим процессом.

Анализ этих данных подтвердил, что во Вселенной существует темная материя. А вот теорию об иных измерениях ученые опровергли. Согласно этой гипотезе, гравитационные волны, проходя большие расстояния, должны ослабевать, «просачиваясь» сквозь ткань Вселенной в некое другое измерение, пока не известное земной науке. Однако данные о рентгеновском и гамма – излучении, а также инфракрасном свечении, вызванном инцидентом в NGC 4993, показали, что никакого «просачивания» на самом деле не произошло.

Авторы исследований говорят, что это лишь одна из теорий, связанных с изучением сил гравитации. Чтобы подтвердить либо опровергнуть другие из них, у исследователей пока что не хватает инструментальной и технической базы. Однако астрономы рассчитывают получить много сенсационных результатов от исследований, в которых планируют задействовать самые последние технологические новинки человечества.