Суперсовременный космический корабль будет создан в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге, в рамках международной конференции, начаты обсуждения строительства суперсовременного космического корабля «Федерация».

Представители Петербургского морского технического университета рассказали о том, что уже к 2021 году планируют построить и запустить в космос новейший космический корабль из алюминиевого сплава. По аналогии летавших в космос в Советском Союзе кораблей «Союз», новую разработку планируют назвать «Федерация». «Очень символично», - отметил ректор Университета Глеб Туричин.

В конференции принимают участие около 200 человек. Это представители Китая, Германии, Финляндии и Латвии. Помимо проектов, представители делегаций планируют обсудить физику и математические основы моделирования цифровых технологий. Многие участники отмечают, что за последнее десятилетие произошел резкий прорыв в технологиях кораблестроения. Отмечается так называемая новая волна технической революции в данной отрасли. Например, еще пять лет назад не могли даже представить, что детали и узлы самолета будут создавать с помощью 3Д-принтера, а сейчас это привычная практика.

В настоящее время на Дальнем Востоке строится крупнейший в стране судостроительный завод «Звезда», который будет заниматься, помимо строительства судов, новыми разработками и проектной деятельностью.