Первый беспилотный трамвай запущен в Германии

Корпорация Siemens, совместно с пассажирским оператором Германии, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam, проводят испытательный запуск первого в беспилотного трамвая.

Свои первые шесть километров трамвай проехал с водителем, во избежание непредвиденных ситуаций, когда бы могло потребоваться его вмешательство. Стоит отметить, что испытания проходят в режиме реального дневного дорожного движения.

Планируется, что беспилотные трамваи смогут ускорить перевозку пассажиров, а также сделать дорожное движение менее аварийным. Кроме этого, за счет отказа от водителей, будет сэкономлен дополнительный бюджет.

Такой трамвай в целом создан по технологии беспилотных автомобилей: оснащен специальной системой радаров, лидаров и камер. Таким образом, трамвай реагирует на пешеходов и сигналы светофора, останавливается на нужных остановках на необходимое время и, в случае, если не все пассажиры успели за это время зайти в транспорт или выйти, дожидается их.

Испытания будут проходить в течение всего сентября, и, если они пройдут успешно, трамвай будет запущен на улицы города Потсдам уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что испытания подобного беспилотного трамвая этой осенью также начнутся также и в Москве.