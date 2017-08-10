Сильнейшее магнитное поле создали ученые

Магнитное поле мощностью, превышающей мощность медицинских томографов в четыреста раз, создали физики из Японии.

Полученная мощность достигает около 1200 Тесла и может быть сопоставима только с силой магнитного поля нейтронных звезд. Для сравнения, магнитное поле магнитов на холодильник составляет около 0.005 Тесла, а медицинских томографов - до 3 Тесла.

Поле было создано в пределах лаборатории с помощью метода электромагнитного сжатия энергии, где непосредственно сжатие осуществляется за счет сил, вызванных протеканием большого тока.

Ранее большей силы магнитного поля ученым удавалось достичь только работая со взрывчатыми веществами, при этом установка всегда взрывалась в моменте проводимого эксперимента.

По словам ученых, данное исследование в дальнейшем можно использовать в строительстве термоядерных реакторов, а также при изучении различных необычных материалов.

Не так давно ученые из Японии вместе со своими французскими коллегами с помощью зерен кофе протестировали одну из теорий квантовой физики. Речь идет о проверке влияния ионизации частиц кофеина на их электроны. Ученые полагают, что полученные ими выводы помогут в дальнейшем при изучении радиации, так как данная теория активно используется в областях химии и квантовой физики.