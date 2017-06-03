На Марсе обнаружили тело однорукого гуманоида

Эта находка заставила усомниться в последних выводах учёных об отсутствии жизни на Марсе.

На снимках, сделанных с борта марсохода, наблюдатель инопланетных форм жизни обнаружил странную фигуру. Своими очертаниями она напоминала тело лежащего на боку человека. Логично предположив, что в безвоздушном пространстве красной планеты даже гуманоид не может обходиться без скафандра, уфолог-любитель заключил, что инопланетянин мёртв. Судя по фото, инопланетянин был одноруким. Вероятно, она стал жертвой катастрофы звездолёта или межпланетного сражения.

Увиденное поставило под сомнение заключение астрономов о невозможности жизни на Марсе. Прошлые предположения о существовании первичных форм микроорганизмов или бактерий неизменно опровергались новейшими научными подтверждениями об утопичности марсианской гипотезы.