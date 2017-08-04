Ученые рассказали о системе подземных вод на Марсе

Сегодня Марс может выглядеть как сухая, пыльная планета. Но научные модели показывают, что он, вероятно, когда-то был планетой с огромным количеством воды, как над, так и под его поверхностью. Теперь у исследователей есть доказательства этого.

Исследователь Европейского космического агентства (ESA) Франческо Салезе рассказывает, что ранний Марс был водным миром, но по мере изменения климата планеты эта вода ушла под поверхность, чтобы сформировать бассейны и грунтовые воды.

По словам ученых, эта вода, ее масштаб и роль являются предметом споров. Они нашли первые геологические доказательства общемировой системы подземных вод на Марсе.

Исследователи при помощи современной аппаратуры изучили два десятка закрытых кратеров на Марсе в северном полушарии.

В этих кратерах группа обнаружила признаки, свидетельствующие о том, что кратеры когда-то содержали бассейны и потоки воды, которые менялись и отступали с течением времени.

Исследователи даже смогли оценить прошлые уровни воды и обнаружили, что они соответствуют ожидаемым береговым линиям океана, которые, по мнению многих, существовал на Марсе от трех до четырех миллиардов лет назад, и который, возможно, был связан с системой подземных озер.

Вода является ключевым показателем жизни, поэтому любое свидетельство воды на Марсе подтверждает идею о том, что планета могла когда-то быть местом обитания живых организмов.

Но доказательство системы подземных вод - не единственное открытие с последствиями для жизни на Марсе. В пяти из исследованных кратеров команда также обнаружила признаки минералов, которые прошлые исследования, и связали их с появлением жизни на Земле.

Как отметили ученые, открытие может помочь исследователям точно определить места на Марсе, которые, скорее всего, содержат доказательства прошлой жизни на Красной планете, потенциально приближая нас на один шаг к поиску внеземной жизни.