Ученые: появились первые доказательства существования подземных вод на Марсе

Двадцать лет назад вопрос о том, имел ли Марс когда-либо большие запасы жидкой воды, все еще был открыт для обсуждения.

Сегодня дискуссия перешла к оценке природы и размеров тех заповедников, где они существовали на Красной планете. Ученые из Европейского космического агентства опубликовали результаты наблюдений Mars Express около 24 глубоких закрытых кратеров в северном полушарии Марса.

Ранний Марс был водянистым миром, но по мере изменения климата планеты эта вода отступала под поверхность, образуя бассейны и грунтовые воды. Это иследование было посвящено воде на Марсе. Ученые нашли первые геологические доказательства общемировой системы подземных вод на Марсе.

Дно ударных кратеров показало особенности, которые могли образоваться только при наличии воды, на глубинах от 4000 до 4500 метров. Различные глубинные данные показывают, что уровень воды менялся и отступал с течением времени.

Уровень воды в кратерах хорошо согласуется с предложенным уровнем воды в гипотезе марсианского океана, которая утверждает, что глобальный океан, расположенный в Vastitas Borealis когда-то покрывал северную треть Марса. Также возможно, что, по крайней мере, два глобальных океана существовали на Марсе в разных точках. Один обширный и устойчивый был первые дни планеты и меньший, более мелкий и менее стойкий океан (или система рек и озер), которые могли временно существовать, когда огромное количество вулканизма или другой геотермальной активности нагревало лед, хранившийся под землей.

Существование системы подземных вод на Марсе совместимо с этими гипотезами. Кратерные озера были бы связаны друг с другом через те же типы подземных систем, которые видны на Земле. Такие общие черты являются основным компонентом того, почему считается, что Марс поддерживал значительное количество жидкой воды в течение длительных периодов времени. Были обнаружены породы, формирование которых на Земле зависит от наличия жидкой воды и крупномасштабных особенностей рельефа, которые указывают на водную эрозию, когда-то игравшую значительную роль в выветривании марсианского ландшафта.

Частота возникновения такой активности резко падает после перехода марсианского ноахиева периода в Гесперианский, который, как полагают, стал намного суше. Амазонский период, который последовал за Ноахианским, характеризуется холодными, засушливыми марсианскими условиями, которые все еще доминируют на планете сегодня.

Известно, что значительное количество льда все еще существует на Северном полюсе планеты, и озеро, как полагают, все еще остается под южной полярной ледяной шапкой, подобно жидким озерам под милями льда в Антарктике на Земле. Любая жидкая вода, все еще существующая на Марсе, находится на глубине. Следы жидкости иногда встречаются на поверхности, но значительного количества проточной воды не наблюдалось.

Специалисты обнаружили еще пять кратеров, где существуют минеральные ингредиенты, которые, как полагают, являются общими для зарождения жизни на Земле. Это различные глины, карбонаты и силикаты. Такие бассейны могут быть основными местами для поиска жизни, которая могла существовать на Марсе.