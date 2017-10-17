Учёные: Жизнь на Марсе уничтожило мощнейшее наводнение

Это вполне вероятная теория. Она подтверждает то, что на Красной планете были формы жизни и, соответственно, вода.

Учёные, занимающиеся вопросами геологии, пришли к парадоксальному выводу. По их мнению, существовавшую на Марсе жизнь уничтожило мощнейшее наводнение.

Видимо, начало этому было положено существенными изменениями в атмосферном давлении. Это привело к прорывам берегов рек и глобальному наводнению на всей планете.

На Марсе условия жизни были очень сходны с земными. Отсюда возникло стойкое убеждение, что жизненные формы там существовали. Оставалось вопросом, по какой причине они исчезли.

Однако, до настоящего времени нет никакого доказательства тому, что Красная планета была обитаемой. В то же время, в ходе последних исследований учёные считают, что получили доказательства существования на Марсе большого количества воды.

Следовательно, огромное количество лет назад климат на этой планете был намного более тёплым и влажным, в сравнении с сегодняшним.

Понижение атмосферного давления на Марсе на протяжении целых миллионов лет вело к утяжелению капель выпадающих там дождей. Аналогично тому, что происходит на Земле, это могло вести к изменению внешнего вида огромных кратеров.

Они могли открыть путь для потоков горячей магмы. Та, поднимаясь, растопила титанические запасы подземного льда на Марсе, и вода хлынула на поверхность.

Наводнение, сопровождаемое колоссальными землетрясениями и вулканическими газами, и уничтожили всё живое на этой планете.