Ученые разработали тест для определения недосыпа у человека

По мнению экспертов, эту разработку смогут успешно использовать в транспортных компаниях для увеличения безопасности перевозок.

Согласно существующей статистике, уменьшение времени сна на 2 часа в сутки способно практически вдвое повысить риск попадания человека в аварию. А значит, контроль сна актуален как для водителей, пилотов и машинистов, так и для работников диспетчерских и контрольных служб.

Новинку разработали в Британии, в университете Суррея. Команде под руководством доктора Саймона Арчера удалось выделить в крови добровольцев особые маркеры, которые появляются в случае дефицита сна. По словам ученых, тест имеет достоверность около 92%. Правда, в случае хронического недосыпа эффективность тестирования заметно снижается и достигает всего лишь 57%. Это связано с тем, говорит доктор Арчер, что в случае постоянного недосыпания для точного определения маркеров крови нужно иметь контрольный образец крови того же человека, но полностью выспавшегося. А вне лаборатории это вряд ли возможно.

Стоит отметить, что в своей работе британские ученые использовали не только медицинские и статистические методы, но и искусственный интеллект.