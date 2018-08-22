Ученые: донорская кровь станет универсальной и доступной каждому

Вторая группа крови способна стать универсальной, с помощью определенных ферментов бактерий. Об этом заявили ученые из Канады.

По всему миру распространен постоянный дефицит донорской крови. Только в Соединенных Штатах Америки каждый день используют больше 16 тысяч литров крови доноров. Кровь используется в ходе необходимых операций, в процедурах переливания крови. Что бы переливание прошло успешно необходимо совместимость групп крови пациента и донора.

Команда ученых под руководством Стивена Уитерса – биолога из Университета Британской Колумбии провела ряд исследований по превращению второй группы крови в универсальную кровь. Специалисты нашли в кишечнике человека некие микробы, которые производят полезные ферменты. Выделенные ферменты дают возможность преобразовывать вторую группу крови в кровь, которая подходит каждому человеку.

Ученые из Канады возлагают большие надежды на результаты эксперимента. С точки зрения практического применения универсальной крови, дефицит в банке крови Соединенных Штатов уменьшится вдвое. В научной сфере результаты исследования сделали колоссальный прорыв. Это означает, что донорская кровь станет доступной каждому нуждающемуся.