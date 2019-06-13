Миф об опасности женской донорской крови не подтверждён проведённым исследованием

Шведские ученые из Каролинского института (Стокгольм) развеяли миф об опасности женщин-доноров для переливания крови, в особенности тех, кто ранее перенёс беременность.

Продолжительное время в медицинских кругах считалось, что женская кровь опасней мужской. Анализ крупнейшего исследования пациентов Дании, Швеции и США показал, что это не так. Результаты исследования трёх групп реципиентов (918996, 93724 и 34662 человек) говорят о том, что между повышенной смертностью и переливанием крови от женщин-доноров какой-либо связи нет. Предположение об опасности женской донорской крови имеет своё основание. Дело в том, что именно женская плазма крови чаще всего повреждает ткани лёгких. Причину увидели в антителах, вызывающих серьёзную иммунологическую реакцию, они вырабатываются в период беременности. По этой причине в ряде стран в течение долгого времени использование женской плазмы было нежелательным. На данный момент эта угроза осталась только в теории. Команда под руководством Густава Эдгрена насчитала с 2003 по 2016 год 210 тысяч летальных исходов в стационаре из 1.04 млн пациентов, которым осуществлялось множественное переливание крови, и по утверждению исследователей, на повышенный уровень смертности не повлиял ни пол, ни возраст, ни прошлые беременности.