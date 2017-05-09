Ферменты кишечных бактерий сделают кровь для переливания универсальной

Биологи нашли эффективный способ получения донорской крови, подходящей обладателю любой группы.

Учёные канадского университета Британской Колумбии представили доклад о своих успехах на конференции Американского химического общества. Стивен Уизерс, ведущий специалист, заявил, что они выделили особые ферменты, отделяющие от эритроцитов антигены второй и третьей группы. По окончании процесса производится фильтрация и характеристики крови делаются, как у первой группы. Для этого процесса использовались ферменты класса гидролазы, которые получили из бактерий, живущих в кишечнике человека. Бактериальные реагенты оказались в 30 раз эффективнее, чем использованные в предыдущих исследованиях ферменты из кровососущих пиявок и комаров. Мечты об искусственно созданной универсальной донорской крови становятся всё ближе к реальности.

Перед началом использования универсальной крови предстоит провести множество испытаний. Тем не менее, получение настолько эффективных реагентов - это, безусловно, прорыв.