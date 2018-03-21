НЛО замечен на строительной площадке в Аргентине

Летающий объект неизвестного происхождения приблизился к строителям на расстоянии буквально метра. Уфологи отмечают, что случаи настолько тесного контакта НЛО с людьми достаточно редки, обычно они держатся на более безопасном расстоянии.

Отмечается, что природа происхождения объекта на настоящий момент неизвестна, следовательно, в полной мере утверждать, что он представляет собой корабль из другой галактики, нельзя.

Объект был замечен строителем, который делал фотографии, касающиеся процесса возведения здания. В этот момент на фото попал объект, который пролетал над стройкой. Он представляет собой небольшой аппарат, размером половины мотоцикла, с затемненным окном пилота. Уфолог Скотт Уоринг отмечает, что аппарат может вполне оказаться шпионской техникой, в том числе и военной. По его словам, вооруженные силы в настоящее время могут обладать и более впечатляющими технологиями.

Однако, 3 октября жители Бразилии также видели неопознанный летающий объект, который достаточно быстро пропал из поля видимости. Некоторые эксперты считают, что такая активность внеземных существ может быть связана с приближением к Земле планеты Набиру, которая может стать причиной апокалипсиса.