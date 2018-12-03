Корабль «Союз» стартовал с Байконура

Ракета-носитель вместе с пилотируемым российским кораблем «Союз» успешно стартовал с космодрома «Байконур», который вышел на орбиту, взяв курс на международную космическую станцию.

В состав экипажа корабля вошли трое человек. Среди них оказался российский космонавт Александр Кононенко, канадец Давид Сен-жак и астронавт NASA Энн Маклейн. Представитель «Роскосмоса» Александр Кононенко, является самым опытным членом команды, так как для него этот полет оказался четвертым. Его же иностранные коллеги оказались вне атмосферы Земли впервые.

В течении шести часов корабль должен достичь МКС и быть готовым к стыковке. Время, которое новый экипаж проведет на орбите составит 194 дня.

В связи с успешным запуском ракеты и отправки корабля на орбиту, глава NASA выразил благодарность директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и командами ведомств обеих государств за проделанную работу, которая позволило сделать этот запуск успешным. Этот запуск был запланирован на вторую половину декабря, но из-за прошлой неудачи этот запуск решили провести раньше.

Напомним, что 11 октября экипажу, состоявшему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского коллеги Ника Хейга, не удалось попасть на орбиту из-за аварии в которой пилоты были успешно катапультированы и были спустя 20 минут после запуска уже были на земле в безопасности