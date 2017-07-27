Специалисты приступили к сборке ракеты «Союз-2.1а», предназначенной для корабля «Союз МС-14»

Ранее все пилотируемые корабли запускались на других версиях «Союз».

«Союз-2.1а» – это ракета-носитель среднего класса российского производства. Её задача - запускать в космос корабли, спутники военного назначения и другие космические аппараты. Она стала первой модификацией семейства ракет космического назначения «Союз-2». Стоит добавить, что эта РН обладает повышенной точностью выведения и увеличенной грузоподъёмностью, и всё благодаря обновленной системе управления и усовершенствованным двигательным установкам первой и второй ступеней.

В пятницу, 7 июня, из сообщения «Роскосмоса», которое было опубликовано в «Твиттере», стало известно, что на «Байконуре» начались работы по сборке «Союз-2.1а». Эта ракета выведет на орбиту корабль «Союз МС-14».

На данный момент специалисты завершили сборку второй ступени, провели пневматические испытания блоков первой ступени и готовят их к «навеске» на центральный блок, - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что запуск произойдёт 22 августа 2019 года. К тому же, он будет тестовым, ведь для начала нужно определить взаимодействие пилотируемого корабля с ракетой. Добавим, что это первый запуск «Союз МС-14» с «Союз-2.1а», в связи с этим, корабль отправится без экипажа.

«Союз-2.1а» уже доставлял на орбиту космические корабли «Прогресс», и притом, более чем успешно. Грузовик добрался до станции всего за три часа, это на три часа меньше, чем космонавты летят на «Союзах».



