В России приступили к изготовлению ракеты «Союз-5»

Изготавливает «Союз-5» одно из ведущих предприятий космической промышленности РФ – «Энергия». Корпорация завершит создание ракеты к 2021 году, при этом первые лётные испытания начнутся уже в 2022 году.

На данный момент идёт изготовление баков ракеты-носителя «Союз-5», - накануне заявил генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Он считает, что ракета-носитель будет готова к намеченному сроку.

Запуск ракеты будет осуществляться с крупнейшего космодрома в мире – «Байконур» (в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек»).

Не исключено, что, в дальнейшем, «Союз-5» будет «доставлять» на низкую околоземную орбиту многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация».

По предварительным данным: стоимость запуска ракеты-носителя обойдется в 60 миллионов долларов, кроме этого, в течение 40 лет планируется провести 240 запусков этой ракеты.

Отметим, ранее глава «Роскосмоса» Д.Рогозин сообщил, что «Союз-5» может составить конкуренцию американским ракетам в вопросах цены.



