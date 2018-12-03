Huawei дебютирует новый «дырявый» смартфон

Китайская известная компания Huawei разработала смартфон с первым в мире, за всю историю гаджетов, дырявым экраном.

Сегодня в сети появилась публикация первого тизера нового гаджета и разработчик заявил, что дата презентации планируется на 17 декабря 2018 года.

Дыра в углу экрана смартфона послужит для селфи камеры. Предполагаемое название для девайса служит Huawei Nova 4. В его характеристики записан процессор Kirin 970 (хотя изначально хотели поставить Kirin 980). Также он содержит в себе 6Гб оперативной памяти и 128Гб встроенной. Производители обещают в новом девайсе тройную основную камеру, которая будет работать под регуляцией OC Android 9.0 Pie. Задняя панель смартфона будет похожа на дизайн Huawei P20 Pro.

Фотографии нового девайса представили на праздновании 18-летия китайского певца Джексона Ли.