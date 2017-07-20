Зарядка телефона раз в неделю. Может стать реальностью

Работники Калифорнийского технологического института находятся на начальном этапе разработки новых типов батарей, которые будут иметь большие преимущества над современными аналогами энергонакопителей.

Ученые рассказывают, что в работе нового типа батарей в качестве вещества для накопления энергии используются фториды. Разрабатываемые батареи, благодаря более высокой плотности энергии, будут требовать зарядки раз в неделю, что говорит о превышении продолжительности работы литий-ионных батарей в восемь раз.

По словам ученых они находятся на ранних стадиях разработки, но один прототип у них хуже есть. Ею оказалась перезаряжаемая батарея, работающая на жидких фторидных элементах. В отличие от твердотельных фторидных элементов жидкие позволяют работать при комнатной температуре.

Разработчики, надеются успеть сделать полноценный аккумулятор для телефона, работающий на данной технологии к концу следующего года.

Ранее японская компания TDK, презентовала миниатюрные батарейки, выдерживающие тысячи циклов зарядки. Сотрудники же университета Пенсильвании видят будущее развитие литий-металлических аккумуляторов в полимерных губках, которые позволят им работать дольше, а заряжаться гораздо быстрее.