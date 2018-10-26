Учеными раскрыта тайна озера Скелетов

Ученые рассказали о том, что произошло на берегах самого опасного водоема Гималаев.

Есть в Индии высоко в Гималайских горах озеро, вызывающее парализующий ужас. И называется это озеро Роопкунд или озеро Скелетов. Оно было случайно обнаружено местным лесником. Это страшное зрелище, на берегах озера нашли огромное количество скелетов древних людей.

У жителей Индии особое отношение к фестивалям. Празднование их всегда многолюдно и красочно. И вот на один из таких праздников совершало паломничество огромное количество людей. Кроме паломников в группе были и местные жители. Их нанимали, чтобы показать дорогу и нести поклажу.

По дороге было решено устроить привал и пополнить запасы питьевой воды. Для этого они спустились к горному озеру Роопкунд. И тут неожиданно небо затянуло тучами, и пошел крупный град. Град был величиной до 23 см в диаметре. Скрыться от смертельного дождя не было никакой возможности. Так град стал причиной гибели огромного количества людей. В своих водах горное озеро Роопкунд похоронило более 500 человек. Останки погибших пролежали там много лет.

Возможно, это покажется удивительным, но версия ученых совпала с местной легендой о смертельном дожде. Столетиями в местных деревнях женщины поют о том, как местная богиня и хранительница разгневалась и наказала тех, кто вторгся в ее владения. На головы людей были обрушены ледяные камни, твердые как железо.