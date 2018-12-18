Города Сибири утонут в раскаленной магме

Эксперты российского исследовательского центра по изучению природных аномалий и уфологии сообщили об открытии, которое наводит ужас.

Судя по их сообщению, многие крупные города России могут погибнуть в пучине раскалённой магмы.

Дело в том, что учеными зафиксирован разрыв тектонической плиты на глубине 35 километров. И вся опасность заключается в том, что ширина этой трещины растет со скоростью 2 метра в час.

Это опасное явление удалось определить в результате георазведки аномальных сибирских зон. 8 февраля при использовании высокоточного и мощного оборудования специалисты зафиксировали увеличивающийся разлом. Это научное открытие вызвало интерес у всего научного мира.

Сейчас ученые пытаются составить прогноз дальнейшего поведения тектонических плит.

Конспирологи выдвинули предположение, что подобные катаклизмы на Земле могут быть спровоцированы воздействием планеты Х. Для уфологов это основная версия.

Британские уфологи, основываясь на полученной информации, сделали пугающий вывод: все происходящее – это результат агрессивного воздействия планеты Нибиру на Землю. Она не будет близко подходить к Земле. Нибиру способна через сотни тысяч километров использовать в полную мощь свое волновое оружие.

Это не первое воздействие планеты Нибиру на Землю. Но на этот раз всему человечеству грозит реальная угроза.

При более близком расположении Нибиру влияние волн на Землю будет максимальным. И тогда уже ничего не спасет планету от неминуемой гибели.

А тем временем ученые всего мира работают над созданием эффективного оружия, способного остановить пришельцем и спасти человечество от уничтожения.