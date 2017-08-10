Уфологи назначили конец света на 23 февраля

Уфологи снова заговорили о приближении к Земле Нибиру. Об этом, по их мнению, говорит тот факт, что с приближением планеты-убийцы, стали оживать опасные существа, особый вид червей.

Ученые отметили их появление уже в нескольких точках на планете. Официальная наука не советует паниковать и связывать появление этих паразитов с планетой Нибиру.

Совсем недавно таких червей ученые обнаружили на побережье западной Африки. Их нашли в сланцевых породах. Черви представляют собой тонкие трубчатые структуры. Такие мелкие существа уже были обитателями нашей планете более двух миллиардов лет назад.

В поисках необходимых условий для жизни черви меняют места обитания. Их обнаружили совсем недавно, появление странных паразтов вызвало бурные споры в научном мире.

И снова конспирологи выдвинули очередную теорию о том, что столкновение с Нибиру – это неизбежно. А найденный червь представляет собой инопланетное существо. И появилось оно, чтобы предупредить людей о начале конца света.

И это еще не все. Конспирологи утверждают, что такой червь не мог появиться на Земле, поэтому ученые и не могут рассказать об их эволюционной цепочке. Поэтому конспирологи и пришли к выводу, что попали они к нам вместе с инопланетянами как единственное в своем роде существо.

Кроме этого, ученые рассказали о найденном в Чили 15-сантиметровом гуманоиде и странных паразитах из Австралии. Проанализировав всю имеющуюся информацию, эксперты пришли к выводу, что с приближением Нибиру все паразиты снова оживут.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Землю ожидает расправа Нибиру над Землей.