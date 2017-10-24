Эксперты: Ранее Земля была спутником планеты-убийцы Нибиру

Ученые считают, что вскоре планета Земля покинет свое привычное место в Солнечной системе и снова станет спутником загадочной планеты X.

Слухи о том, что планета-убийца Нибиру приближается к Земле и вскоре может войти в Солнечную систему, появились еще несколько лет назад. Эксперты считают, что при таком раскладе событий человечество и все живое на планете однозначно погибнет. О возможном апокалипсисе писали еще древние шумеры, которые предсказали появление на небосводе уничтожающего все небесного тела, правда мало кто в это верит, но уфологи и обычные люди продолжают фиксировать странности и аномальные изменения в природе. Также появилась информация, что организация по исследованию космического пространства NASA специально скрывает возможные проявления планеты X, чтобы население не запаниковало. NASA даже применяла специальный газ для маскировки неба.

Теперь в сети Интернет появилась информация. Ученые, которые тщательно изучили документы шумеров, выдвинули теорию, что ранее Земля была спутником планеты-убийцы Нибиру. По их мнению, громадная планета X двигается по цикличной траектории. Значит, она периодически покидает и возвращается в Солнечную систему. Это происходит с определенной периодичностью, которую ученым определить пока не удалось. Несколько миллионов лет назад два небесных тела столкнулись друг с другом, отдалились от планеты-убийцы и попали на орбиту Солнца. Впоследствии одно из небесных тел стало пригодной для жизни Землей, а второй – ее спутником Луной.

Научное общество опасается данной теории. Ученые до сих пор не могут понять, как древние цивилизации узнали о количестве планет, их расположении в Солнечной системе и других важных данных, не используя развитые технологии и достижения науки. Люди, которые придерживаются данной версии, верят, что, в конце концов, Нибиру вернется и снова присоединит к себе Землю. В таком случае жителям Земли потребуется покинуть родную планету и переселиться на другую, иначе человечеству не выжить.



