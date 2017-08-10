Уфологи уверены, что NASA тайно ищет Нибиру

Специалисты по внеземным контактам заявили, что уже запущен спутник, единственной задачей которого является обнаружение загадочной планеты.

Запуск спутника, оснащенного лазерным альтиметром, якобы произошел на днях с территории базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Официально объявлено, что научный объект будет изучать полярные шапки Земли и их влияние на повышение уровня мирового океана. Однако на самом деле аппарат будет искать Нибиру. В случае успеха, считают уфологи, в NASA получат уникальные данные о неуловимой планете Х.

Впрочем, многие сторонники конспирологических теорий уверены, что космическое агентство уже имеет немало информации о Нибиру. Однако все данные сразу же получают гриф секретности, поэтому никакой достоверной информации о загадочной «12-й планете» к общественности не попадает.

В NASA никак не комментируют информацию о запуске специализированного спутника. А уж о том, что агентство все же решило поискать Нибиру в пределах Солнечной системы, тем более не упоминается.

Напомним, уфологи заявляли о возможном столкновении Нибиру с Землей, которое станет концом земной цивилизации. Кроме того, некоторые склонны считать, что опасность для человечества представляет не сама планета Х, а ее высокоразвитые обитатели, готовые к атаке на Землю.