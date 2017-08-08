Результаты телескопа «Хаббл»: Теперь Уран и Нептун выглядят по-другому

Космически телескоп «Хаббл» недавно сделал новые снимки, на которых заметно, что внешний вид ледяных гигантов Солнечной системы стал немного другим.

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы занимаются фотографированием различных объектов Солнечной системы. Снимки Урана и Нептуна были получены в рамках программы OPAL, предусматривающей наблюдения за гигантскими планетами с целью изучения атмосферы и ее возможных изменений.

Снимок Урана наглядно демонстрирует, что на северном полюсе планеты-гиганта появилось огромное облако белого цвета. Эксперты предположили, что, возможно, изменения атмосферы в результате смены сезонов стало причиной его появления. Астрономы отметили, что сейчас на Уране приблизительно середина лета. Данное явление назвали «полярной шапкой». Также рядом с ней обнаружили еще одно облако, только немного меньше. По всей видимости, это образование состоит из метанового льда.

«Хаббл» также сделал снимок Нептуна. На его поверхности наблюдается небольшое темное пятно – вероятно, это шторм. Также было замечено подобное явление, что и на Уране. Облака из метанового льда присутствуют и на последней планете в череде Солнечной системы. По фото заметно, что, действительно, теперь Уран и Нептун выглядят по-другому. Это связано сезонными изменениями и другими факторами. Результаты телескопа «Хаббл» стали тому доказательством.

Космические телескоп «Хаббл» находится на орбите Земли и назван в честь наиболее влиятельного и известного астронома прошлого века Эдвина Хаббла. Это одна из четырех так называемых «Больших обсерваторий НАСА». Находясь за пределами атмосферы, устройство имеет более высокую разрешающую способность, поэтому делает снимки многих космических объектов, расположенных на огромных расстояниях от нашей планеты.



