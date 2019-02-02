Ученые выяснили, что люди с татуировками чаще рискуют

По итогам исследования особенностей у группы людей, которые имеют на теле татуировки, стало ясно, что они чаще готовы идти на риск, чем те, кто не баловался подобным занятием. Об этом рассказывают американские ученые.

По статистическим данным, более чем у 40% населения США, в возрастной категории от 18 до 29 лет есть татуировки на теле. Практически у половины от этого числа более шести татуировок.

Ученые провели исследование, направленное на изучение психики людей с татуировками и их основные отличительных характеристик. В эксперименте проводили участие более 2000 человек. Результаты исследования показали, что люди с татуировками на теле ведут более раскованный образ жизни и чаще рискуют. В такие риски входят: распитие алкоголя, курение, раскрепощенная половая жизнь, опасное вождение и др.

Также отметим, что у обладателей рисунков на теле чаще диагностируются психологические расстройства.