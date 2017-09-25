Ученые обнаружили в Индии находку, которая заставит переписать мировую историю

В Индии в округе Багпата учеными обнаружена древняя колесница возрастом минимум в 4 тысячи лет. Эта находка станет весомым поводом многое изменить в истории, переписав ее страницы. При этом речь идет не только об истории Индии, но и всего мира.

Как считалось, колесницы использовалисьв те далекие времена только в Месопотамии. Исследования на территории Индии проходят не одно десятилетие. В ходе работы удавалось находить различные детали и механизмы. В штате Уттар-Прадеш были найдены несколько изображений, напоминающих колесницу. Их замечали на разных предметах, даже на надгробных плитах. Эта находка позволяет ученым сделать вывод, что жители Индии пользовались гужевым транспортом не менее 4000 лет назад. По тогдашним меркам это было венцом технического прогресса.

Немного позже были найдены и сами колесницы в количестве трех штук. Их захоронили вместе с представителями знатных родов.

В научном мире было принято считать, что 4 тысячи лет назад колесницы использовались только на территории Месопотамии. Открытие опровергло устоявшееся мнение.

Ранее на территории Индии были обнаружены и другие древние предметы, которые изменили взгляды на историю Индии. Стало известно, что уже в первой половине второго тысячелетия до н.э. жители этих территорий использовали мечи и боевые доспехи.