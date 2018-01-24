В Индии археологи обнаружили древний город, которому 5000 лет

В Индии археологи обнаружили древний город. По предположениям ученых, которые вели раскопки на территории страны, возраст находки составляет приблизительно 5000 лет.

Археологи из Университета Кералы обнаружили древние сооружения, напоминающие город, а также удалось раскопать ряд сохранившихся до наших времен артефактов, таких как: различные сосуды из глины, украшения, оружие из камня и многое другое. Также были найдены рукописи, оставленные древними индусами, которые располагались на площади до 300 квадратных километров.

В раскопках учувствовали около пятидесяти человек, 30 января ученые начали раскопки. Найдены древние руины на западе Индии, в штате Гуджарат, вблизи деревни Хотия Кача.