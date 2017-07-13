Древние пивоварни обнаружены при раскопках в Греции. Археологи датируют находки концом III – началом II века до н.э.

Специалисты подтвердили информацию о том, что древние греки пили, помимо вина, еще и пиво. Археологи обнаружили остатки зерен, которые использовались для пивоварения. Они были пророщены и измельчены. Находку обнаружили при раскопках двух домов в Архонтико (на севре Греции).

Руководитель проводимых раскопок предполагает, что пивоваренное дело пришло в Грецию из восточного Средиземноморья. Там оно было значительно распространено.

Между тем, древние пивоварни обнаруживают во многих регионах. Специалисты определили, что, к примеру, пиво из ячменя в Китае варили еще пять тысяч лет назад.