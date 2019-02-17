Древний подводный город нашли в Турции

Частично погруженный под воду древний подземный город был обнаружен в Турции. По имеющимся данным возраст города составляет около пяти тысяч лет.

По имеющейся информации, жители находящегося вблизи поселка Чалыш обратились к властям с жалобой на то, что в их дома поступает вода. Что является этому причиной было неизвестно. Когда на место прибыли специалисты и приступили к обследованию местности, проводя первые раскопки, то обнаружили тоннель, наполненный водой. Пройдя по этому тоннелю, было обнаружено, что прямо под поселком находится целый город высотой в три этажа имеющий свои тоннельные развязки, дома и культовые сооружения. Длинна найденного города составила около пяти километров. При этом он был обнаружен еще 25 лет назад, когда по случайности в тоннель упал маленький ребенок. Но властями было принято решение заложить все входы во избежание новых происшествий.

После проведения более тщательных раскопок, археологи установи название города – Гир-Гер, что в переводе значит «войди и смотри». На сегодняшний день работы по изучению этого места продолжаются.

Стоит отметить, что археологами ежегодно удается обнаружить все больше необычных и загадочных подземных строений на планет. Ранее сообщалось, что подобный город был обнаружен иранскими учеными. Возраст города составляет около двух тысяч лет.