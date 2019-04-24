Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием

Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.

Сначала археологи нашли в Китае очень древнюю гробницу. Её возраст оценивается не менее, чем в 5000 лет. При этом, захороненный в ней человек обладал неизвестным ранее оружием.

Сейчас китайские учёные развернули жаркую дискуссию по поводу его личности и прижизненного статуса. Видимо, он был очень высоким.

В левой руке покойного зажат лук, а в правой – некое орудие, которое ранее не было известно науке. Его внешность напоминает ту, что у топоров или томагавков. При этом, оно полностью изготовлено из нефрита.

Археологи полагают, что обладание таким оружием в то время было свидетельством очень большой власти.

Однако, местом последнего упокоения этого человека был деревянный гроб. В то же время, там обнаружено и множество ритуальных предметов из нефрита или керамики.

Помимо того, в гробницу рядом с покойным положили много челюстей свиней. При этом, именно нижних. Возможно, это также свидетельствует о прижизненной власти и богатстве.

Китайские археологи предполагают, что это неизвестный ранее предводитель клана, относящегося к культуре Цюйалин. Если это подтвердится, то обнаруженная гробница станет не только самым большим, но и самым роскошным из всех, сделанных в Китае клановых захоронений, которые известны науке на сегодняшний день.

В непосредственной близости с найденной гробницей обнаружен целый ряд древних руин. Каждое из тех зданий имело площадь больше 120 квадратных метров.