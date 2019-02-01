Российские ученые предложили новый способ оценки состояния сосудов

Российские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили насколько эффективно оценивать состояние сосудов, пользуясь сразу двумя методами, такими как: лазерная диагностика и видеосъемка.

Необходимость отслеживания сосудов обуславливается возможностью избежать последствия заболеваний, к примеру, некрозов и язв. Помимо всего, ученые разрабатывают схему внедрения в «умные часы» и фитнес-браслеты метод ЛДФ (лазерная доплеровская флоуметрия). Данное исследование уже получило грант РНФ.

На сегодняшний день нет эффективного способа отслеживания и проверки работы мелких сосудов – сетей, которые разветвляются от крупных вен и артерий. А микроциркуляция крови – что означает движение крови внутри этих мелких, разветвляющихся сосудов, остается неизведанной. Это не позволяет эффективно контролировать такие заболевания, как диабет, ревматологические, кожные болезни, при которых циркуляция крови нарушается, и это приводит к язвам и некрозам.

Ученые придумали способ совместить ЛДФ – лазерное отслеживание капилляров в коже, и новый метод – видеокаппиляроскопию (ВСК), который определяет скорость кровотока с помощью специальной камеры. Вместе эти два метода должны давать наиболее точную картину сети мелких сосудов.