Изменение климата может увеличить количество болезней пищевого происхождения за счет активизации мух

Как предполагают эпидемиологи из Университета Ватерлоо в Канаде, изменение климата может усилить болезни пищевого происхождения.

С наступлением тепла активизируются мухи, распространяя инфекционные заболевания. В связи с изменением климата вспышки инфекции Campylobacter пищевого происхождения могут увеличиться.

Компьютерное моделирование фокусируется на том, как всплеск теплой погоды влияет на домашних мух, а их активность влияет на типичный весенне-летний подъем в случаях Campylobacter.

Инфекции, вызванные Campylobacter, чаще всего бывают спровоцированы загрязненными продуктами питания. Большинство людей выздоравливают в течение 10 дней. Бактерии являются наиболее распространенной причиной желудочно-кишечных заболеваний.

Для создания упрощенного моделирования использовали данные за 2005 год о зарегистрированных случаях инфицирования Campylobacter для оценки показателей передачи инфекции и смертности от мухи.

Затем эти показатели включили в моделирование, чтобы предсказать инфекции Campylobacter в последующие годы. Эти результаты приблизились к реальным данным, доступным до 2013 года, и позволили специалистам прогнозировать будущие инфекции при различных сценариях потепления. Моделирование предполагает, что мухи становятся более активными с изменением климата. Как и у других насекомых, их поведение зависит от температуры окружающей среды.