Причиной для уничтожения города стало изменение климата.

Американские ученые раскрыли загадку гибели города индейцев Кахокия. По словам специалистов, причиной доя этого послужило изменение климата. Эксперты изучили окаменелые отходы жизнедеятельности людей, которые проживали в городе. Отметим, что окаменелости находились на дне озера. Выяснилось, во слои станолов в отходах за несколько столетий соответствуют изменениям в количестве людей.

Примерно в 600 году нашей эры численность население на данной территории значительно увеличилась, дойдя до пика к 1100 году. В это время на данном месте уже находился город, численностью несколько десятков тысяч человек. Однако после этого количество населения стало сокращаться, что к 1400 году город Кахокия стал заброшенным. Помимо этого специалисты проанализировали соотношения изотопов кислорода в отложения озера, которое определяет количество осадков. Выяснилось, что причиной запустения города стало маленькое количество дождей и почти постоянна засуха.