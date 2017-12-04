Суперлуние осветит небо второй месяц подряд

Как сообщают ученые, почти через месяц после январского лунного затмения суперлуние появится еще.

На утро 19 февраля Луна будет в перигее, т. е. ближе орбиты Земли, как сообщают сотрудники НАСА. Луна будет в перигее в 4:04 утра и станет полнолунием в 10:54 утра.

В этом месяце суперлуние будет самым большим полнолунием в году.

Как правило, Луна находится на расстоянии 238,855 миль от Земли, в феврале Луна будет около 221,680 миль от нее.

Суперлуния не происходят каждый месяц из-за изменения ориентации орбиты Луны, поскольку Земля вращается вокруг Солнца. Но в этом году три суперлуния должны появиться три месяца подряд. Луна появится не только в феврале, следующее суперлуние будет 21 марта. В марте суперлуние будет самым дальним от Земли по сравнению с двумя другими около 224,170 миль.

Через семь месяцев после февральского суперлуния произойдет лунный апогей, то есть самое далекое полнолуние от Земли. Это означает, что диаметр февральской Луны будет примерно на 14 процентов больше, чем сентябрьской, и превысит ее по яркости примерно на 30 процентов.

Согласно предсказаниям специалистов, следующий перигей произойдет в апреле 2020 года. Из-за фаз Луны для ее орбиты вблизи Земли требуется около 413 дней. Как и в этом году, в 2020 году будет три суперлуния подряд — март, апрель и май.