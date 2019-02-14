19 февраля можно наблюдать снежную Луну 2019

Этот вторник вечером принесет супер снежную Луну. Из-за ряда нюансов взаимодействия Солнца, Земли и Луны расстояние между нами и Луной каждое суперлуние немного варьируется. По данным NASA на этой неделе перигей будет примерно на 362 мили (583 км) ближе к нам, чем в прошлом месяце.

19 февраля Луна будет самая яркая за весь 2019 год. На этой неделе на небесную сцену выйдет еще одна суперлуние, и это самый большой и яркий наш естественный спутник, который появится в течение всего года.

Мы наблюдаем суперлуние, когда луна полная или почти полная, а также в ближайшей к Земле точке вдоль ее слегка эллиптической орбиты. Такой близкий подход астрономы называют перигеем. В 2019 году есть три суперлуния, и они выпадают в первые три месяца года.

В январе лунное затмение или "кровавая луна" совпало с суперлунием и первым полнолунием календарного года, традиционно называемым волчьей Луной.

Нужно иметь очень наметанный глаз, чтобы заметить разницу между каждым суперлунием. Достаточно трудно увидеть разницу между обычным полнолунием и суперлунием, которое только кажется на 14 процентов больше и, возможно, на 30 процентов ярче.

Если вы действительно хотите потрясающее зрелище, лучше всего наблюдать полную луну, когда она поднимается на Востоке, когда солнце садится на Западе. Из-за оптической иллюзии она будет казаться очень большой.

Февральское полнолуние в Соединенных Штатах традиционно называют снежной Луной. Второй календарный месяц обычно несет осадки в виде снега. Снегопад блокирует наблюдение за Луной.

Если это произойдет, есть еще третье и последнее суперлуние 2019 года, которое пройдет ровно через четыре недели, 19 марта.