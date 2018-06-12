Путин и Лукашенко посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи

РИА Новости.15.0219. Сочи. Президенты (дружных меж собою держав) В.Путин и А.Лукашенко навестили юных дарований страны.

Способных «на великое будущее» детей обучают в трёх направлениях: «Наука», «Спорт» и «Искусство, которые в свою очередь делятся на подкатегории, в которых ребята выделились, ещё до поступление в образовательный центр.

На вопрос Александра Лукашенко детям «Где они желали бы работать по окончанию обучения?», дети ему ответили «Что полученные навыки при должном обучении можно применять где угодно».

Юные изобретатели представили свой проект из раздела информационной технологии. Задумка проекта состоит в создании «интерактивной карты», которая способствует отображению информационной насыщенности и характеру новостей издаваемых социальными сетями и различными регионами страны. «Негативные новости будут отображены красным цветом, а позитивные зелёным цветом» сообщают молодые разработчики.