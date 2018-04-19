45 столичных школьников проведут образовательную смену в сочинском центре «Сириус»

Расположенный в Сочи образовательный центр «Сириус» 2-25 июля выступит местом проведения образовательной смены для учеников 8-10 классов школ Москвы. Организация смены пройдет под эгидой программы «Большие вызовы — 2018». Об этом рассказывает портал Москва News.

Сообщается, что участники смены были выбраны после того, как завершились Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ и Всероссийский конкурс научно-технологических проектов. Победителям соревнований из 11 классов предоставят бонусы при поступлении в учебные заведения. Что касается 8-10-классников, то они в рамках сочинской смены будут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Для них организуют ряд развивающих игр и мастер-классов.

Напомним, что создание центра «Сириус» было мотивировано желанием способствовать развитию детей, проявляющих свои таланты в разного рода областях. Центр на ежемесячной основе принимает в своих стенах до восьмисот таких детей.