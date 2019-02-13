Вирус типа Эболы угрожает исчезновению лягушек

Сотрудники кафедры биологии Университета Центральной Флориды заявили о том, что среди лягушек распространяется смертельная болезнь, которая эквивалентна вирусу Эбола. Причина - генетическое разнообразие.

Это вывод на основании нового исследования иммуногенетиками кафедры биологии Университета Центральной Флориды. Исследование важно, потому что лягушки сталкиваются с тем, что может вызвать массовое вымирание в результате болезни.

По словам исследователей, чем больше генетических изменений, тем больше возможностей реагировать и адаптироваться ко всему. Защита среды обитания лягушек от разрушения и загрязнения имеет решающее значение, говорят специалисты.

Чтобы дать шанс популяциям восстановиться, нельзя разрушать местообитания и нужно поддерживать большие размеры популяции - эти простые вещи являются лучшими действиями для реализации, учитывая ограниченную информацию, которую имеют исследователи, чтобы дать популяциям шанс восстановиться.

Вирус поражает хладнокровных животных, таких как амфибии, рептилии и рыбы. Это заставляет внутренние органы головастика наполняться кровью и взрываться, как при вирусе Эбола у людей. Это один из двух ведущих патогенов, вызывающих снижение численности земноводных во всем мире.

Исследователи подозревают, что Ранавирус и другие подобные патогены уже давно находятся в окружающей среде. Сейчас специалисты изучают, почему патогены в настоящее время вызывают так много вспышек заболеваний.

Безусловно, рост этих инфекционных патогенов совпадает с периодом, когда глобальные температуры начали значительно повышаться. Есть много биологов, которые работают над исследованиями, пытаясь отделить связь между климатом и здоровьем амфибий и тем, как это может привести к некоторым из этих глобальных проблем с болезнями.

Необходимо изучать лягушек и помочь им сохраниться. Они играют очень важную роль, поедая насекомых, которые могут заразить людей, а также являются неотъемлемой частью пищевой цепочки.

По мнению ученых, если они исчезнут, возникнет серьезный энергетический кризис, когда у нас не будет источника пищи для многих других животных, которые зависят от них, чтобы выжить.

В ходе исследования были собраны остатки хвостов головастиков в течение двух лет. Обрезка хвоста является минимально инвазивным и несмертельным методом для сбора тканей. Они были использованы для анализа и определения наличия и степени тяжести Ранавируса в головастикоах. Команда также проверила наличие основных генов комплекса гистосовместимости, которые могут помочь иммунной системе головастика бороться с болезнью.

Они обнаружили Ранавирусную инфекцию у 26 процентов из 381 головастика, отобранного ими, и что наличие определенной комбинации генов MHC было связано со снижением степени тяжести вируса.

Результаты могут иметь последствия для видов лягушек во Флориде, так как Ранавирус является болезнью, которая угрожает лягушкам в штате, включая американскую лягушку-быка, Южную леопардовую лягушку и находящуюся под угрозой исчезновения лягушку-суслика.

По словам ученых, эти иммунные гены не полностью отличаются у разных видов. Есть много тех же вариантов на уровне всего рода или даже всей семьи. Часть работы, которую провели специалисты, показывает, что у древесных лягушек присутствуют те же генетические варианты, что и у других лягушек, включая виды во Флориде.