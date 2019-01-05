Зоологи обнаружили новый вид лягушек на Эфиопской горе

Новый вид лягушки-лужицы был обнаружен на неисследованной и изолированной горе Бибита на юго-западе Эфиопии. Исследовательская группа назвала новый вид Phrynobatrachus bibita.

Летом 2018 года специалисты Нью-Йоркского университета Абу-Даби исследовали изолированную гору на юго-западе Эфиопии, где до сих пор остались последние участки нетронутых лесов. Гора Бибита изучалась группой ученых в течение нескольких лет из-за ее изоляции. До этого дня здесь не ступала нога ни одного зоолога.

Нетронутое, изолированное и неизведанное место: в нем были все элементы, чтобы вызвать интерес ученых. Здесь была обнаружена новая, крошечная лягушка, 17 мм самец и 20 мм самка. Это уникальная лягушка среди эфиопских лягушек-лужиц.

Среди других морфологических особенностей, у лягушки небольшое тело с длинными лапами, удлиненными пальцами и золотой окраской. Это выделяло эту лягушку среди ближайших родственников. По словам ученых, увидев лягушку, ученые поняли, что нашли новвй вид эфиопской лягушки.

Вернувшись в Нью-Йоркский университет Абу-Даби, исследовательская группа секвенировала образцы тканей нового вида и обнаружила, что Phrynobatrachus bibita генетически отличается от любого вида лягушек в регионе.

По мнению ученых, открытие на этой горе генетически отличного вида всего за пару дней говорит о биоразнообразии этого типа мест. На горе Бибита, вероятно, есть еще много неизвестных видов, которые ждут открытия. Для биологов важно обнаружить их, чтобы защитить их и их среду обитания должным образом.