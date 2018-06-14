В Аризоне нашли останки крошечной лягушки возрастом 216 миллионов лет

Древние родственники современных лягушек были размером с ноготь и жили рядом с динозаврами 216 миллионов лет назад.

Фрагменты костей размером с ресницу были найдены в камне. Эксперты считают, что они относятся к позднему Триасу. Участок тазобедренной кости, известный как подвздошная кость, принадлежит группе земноводных, известных как Chinle frogs - давно вымершая ветвь современных лягушек.

Палеонтологи говорят, что она датируется 216 миллионами лет. Они, как полагают, были настолько малы, что помещались на конце человеческого пальца.

Палеонтологи из Viginia Tech идентифицировали ископаемые фрагменты и утверждают, что они являются старейшими известными лягушками в Северной Америке. Также считается, что они являются наиболее близкими родственниками современных лягушек.

Название окаменелости происходит от того, где они были найдены, образование Chinle Аризоны.

Ученые говорят, что эта новая находка показывает, как много еще предстоит узнать об экосистеме позднего триаса, и сколько мы найдем, когда просто посмотрим немного ближе.

Исследовательская группа заявила, что лягушка Чинле также имеет сходство с Прозалирусом и Триадобатрахом, начиная с раннего Юрского периода и раннего триаса, соответственно.

По мнению ученых, это самые старые лягушки с экватора. Теперь стало известно, что крошечные лягушки присутствовали примерно 215 миллионов лет назад в Северной Америки. Возможно, удасться найти других членов современных сообществ позвоночных в Триасовый период.

По мнению ученых, новое открытие впервые сообщает, что окаменелости лягушек были найдены непосредственно в период ранних динозавров.