В Гонконге разрабатывают план "умной" тюрьмы

Для контроля над заключенными и для их безопасности разрабатывается ряд новшеств, оснащенных «умными» системами видеонаблюдения, различными датчиками и роботами, со способностью поиска наркотических веществ в экскрементах.

В четверг, 14 февраля власти Гонконга сделали объявление, в котором говорится о разработки плана «умной тюремной системы», которая сначала будет тестироваться посредством введения некоторых технологий, а далее и внедряться во все тюрьмы, в случае, если будет удовлетворительно зарекомендована.

Одним из главных и необходимых технологий - сознание руки робота, которая будет использоваться для «просеивания» экскрементов, с целью обнаружения кантробанды наркотиков. Такие случаи в тюрьмах не редки, а ранее эту функцию выполняли сотрудники специальными палками, что было неэффективно.

Также ряд разработок включает в себя браслеты для отслеживания местонахождения и состояния здоровья заключенного, и система видеонаблюдения с функцией предупреждения надзирателя о непорядках.