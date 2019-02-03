Компания Google намерена создать кроссовки, измеряющие вес

Владельцы компании Google – Alphabet, в состав которой входит исследовательская организация Verily, сейчас находящаяся в стадии поиска партнеров по созданию кроссовок, оснащенных датчиками движений и контроля веса человека.

Verily в последние несколько месяцев показывала на закрытых конференциях концептуальный дизайн кроссовок для привлечения партнеров к созданию «умной» обуви. Об этом рассказали три телеканала, ознакомившиеся с проектом.

По концепту исследователей известно, что обувь сможет отслеживать и падения пользователя, оповещать об изменениях в весе и контролировать движения. Однако официально информация не подтверждена.

Один из телеканалов сообщает, что Verily сейчас работают над рядом технологических разработок для здоровья, к примеру над такими, как: контактные линзы с глюкометром и ложка со стабилизацией, помогающая при дрожании рук.