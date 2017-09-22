Летом Европа может «превратиться в Венецию» из-за обильных осадков

Флиндерс – одна из крупнейших рек материка Австралия вышла из берегов более чем на шестьдесят километров, что стало причиной значительного изменения климата. По утверждениям ученых из NASA, это может стать причиной затопления некоторых регионов Европы.

Расширение реки на такое огромное расстояние поистине поразительное явление, и не исключает последствий влияния на климат всего мира. Существующая в Чили пустыня Атакама, в которой последние 400 лет не наблюдалось выпадения осадков, образовались реки и водопады. Синоптики опасаются за ситуации в Европе, сделав вывод по обилию осадков в Чили и Австралии прошлым летом, это может стать угрозой затопления некоторых регионов континента.

Флиндерс – река, находящаяся на территории штата Квинсленд, Австралия. Протяженность реки составляет 830 километров, площадь бассейна – 108 тысяч кв. км.