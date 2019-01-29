Ученые будут лечить желудочно-кишечные расстройства по Skype

Телетерапия-гипноз способствует облегчению симптомов данного заболевания, говорят эксперты.

Некоторое время назад ученые заявили, что будут лечить желудочно-кишечное расстройство по SkypeЭто касается телетерапии-гипноза. Данный метод лечения становится с каждым разом популярнее, так как облегчает условия пациентам, которые не могут в срочном порядке обратиться к врачу из-за различных проблем. Специалисты говорят, что гипноз, который часто называют гипнотерапией, состоит из специалиста, помогающему пациенту войти в сосредоточенное состояние, что поможет к решению проблемы.

В исследовании участвовало 20 пациентов с расстройствами, которые посетили 2 сеансов гипноза. Первые сеансы проходи в присутствии специалисты, а все последующие через веб-камеру. Помимо этого участники и другие пациенты, которые не участвовали в исследовании, заполнили специальные анкеты. Результаты показали, что лечение по Skype намного продуктивнее.