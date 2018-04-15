Ученые нашли новые методы лечения болезни Паркинсона

Новаторская программа клинических испытаний, которая проводила экспериментальное лечение непосредственно в головном мозге, дает надежду на возможность восстановить клетки, поврежденные болезнью Паркинсона.

Исследователи поставили целью узнать, можно ли регенерировать умирающие клетки мозга дофамина у пациентов с болезнью Паркинсона и восстановить их. В настоящее время способы лечения неспособны сделать это.

Шесть пациентов приняли участие в первоначальном пилотном исследовании для оценки безопасности подхода к лечению. Затем еще 35 человек приняли участие в девятимесячном двойном слепом исследовании, половина из которых была случайным образом назначена для получения ежемесячных вливаний GDNF, а другая половина - вливаний плацебо.

К 18 месяцам, когда все участники получили GDNF, обе группы показали умеренное или значительное улучшение симптомов по сравнению с тем, как они начали исследование. GDNF оказался безопасен при введении в течение этого периода времени. Дальнейшее тестирование GDNF в крупномасштабном исследовании и в том числе использование более высоких доз необходимы для окончательного определения того, имеет ли GDNF будущую роль в качестве нейроресторативного лечения Паркинсона.

По мнению специалистов, это значительный прорыв в нашей способности лечить неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона, потому что большинство лекарств, которые могут работать, не могут перейти из кровотока в мозг из-за естественного защитного барьера.

Ученые считают, что такой подход может стать первой нервно-восстановительной терапией для людей, живущих с болезнью Паркинсона.