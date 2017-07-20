Ученые: Над Землей пролетит астероид, который в 4 раза длиннее двухэтажного автобуса

39-метровый астероид уже на этой деле пролетит мимо нашей планеты.

Астероид под названием 2016 CO246, который в 4 раза длиннее лондонского двухэтажного автобуса, пролетит мимо Земли уже через два дня, как утверждают исследователи из космического агентства NASA. Ученые предсказывают, что астероид пересечет траекторию с орбитой Земли в пятницу, 22 февраля. Никакой угрозы данный астероид для планеты не составляет, считают специалисты.

В пятницу астероид приблизится к Земле на расстоянии примерно 0,04051 астрономических единиц. Одна астрономическая единица представляет собой среднее расстояние от Земли до Солнца и составляет около 93 миллионов миль (149,6 миллиона км). Астероид был открыт учеными ещё в 2016 году.