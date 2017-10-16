В поисках Планеты Девять нашли древнюю звезду с загадочными кольцами

Во время поиска Планеты Девять, ученый обнаружил древнюю звезду с таинственными кольцами вокруг нее.

Охота на Планету Девять до сих пор ускользала от исследователей, но один из ученых, работающий над проектом по поиску уклончивого небесного тела, нашел нечто столь же замечательное – 3-миллиардную карликовую звезду, вокруг которой кружат пылевые кольца.

Немецкий гражданский ученый Мелина Thévenot сделала открытие во время работы над проектом NASA Backyard Worlds: Planet 9. По словам Адама Шнайдера, ученого-исследователя из Университета штата Аризона, известная как LSPM J0207+3331 или J0207, древняя карликовая звезда первоначально считалась холодным коричневым карликом, но в конечном итоге это оказалось нечто большее.

Когда Мелина исследовала дальше, она обнаружила, что, хотя объект имел значительную инфракрасную яркость, это не был близлежащий коричневый карлик. Группа ученых посмотрела на него и подтвердила, что это, вероятно, белый карлик с инфракрасным избытком.

Ученые считают, что кольца, вероятно, состоят из теплой пыли, состоящей из почти непрерывного распада других малых скалистых планетезималей, вращающихся вокруг карлика. Однако из-за возраста J0207 и его холодной температуры кольца остаются загадкой.

Любопытно, что средняя инфракрасная фотометрия диска не может быть полностью объяснена геометрически тонким, оптически толстым пылевым диском, как это видно для других пыльных белых карликов, но требует второго кольца пыли вблизи радиуса Роша белого карлика.

Эксперт по белым карликам Джон Дебес, астроном из Института Науки о космическом телескопе в Балтиморе, сказал, что все, что дает материал в кольца, работает на миллиардных временных масштабах.

Большинство моделей, созданных учеными для объяснения колец вокруг белых карликов, работают только около 100 миллионов лет, поэтому эта звезда действительно бросает вызов нашим предположениям о том, как развиваются планетные системы.

Также возможно, что в составе диска J0207 может быть более одного отдельного кольцеобразного компонента, который никогда раньше не встречался с белым карликом, что заставляет ученых задаться вопросом, как он вписывается во все, что ранее было известно о белых карликах.

Необходимы дополнительные исследования. Для некоторых из них будут использовать космический телескоп Джеймса Уэбба NASA, чтобы точно определить, из чего состоит кольцо.