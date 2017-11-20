Ученые: люди живут дольше, если их понимают и заботятся о них

Жизнь коротка, и еще короче, если ты один. Это не просто народная мудрость, это научная реальность.

Многочисленные исследования доказали, что здоровые отношения помогают людям оставаться здоровыми дольше. Команда ученых Эдинбургского университета выяснила, что наличие внимательного, заботливого партнера помогает жить дольше и здоровее.

Наличие заботливого и внимательного партнера помогает бороться с ежедневным стрессом. Внимание друг к другу, очевидно, важно. Это один из самых важных факторов в хороших отношениях.

Ученые пригласили 1200 человек, состоящих в браке или имеющих спутников жизни, в возрасте от 25 до 74 лет ответить на некоторые вопросы. Работа с этими людьми велась в течение 20 лет.

По мнению ученых, это достаточно длительный период, позволяющий высоко оценить результат исследования. Участники должны были оценить, насколько партнер их понимает, заботится и ценит их. Они должны были отвечать на эти вопросы каждые 10 лет. В то же время измерялись уровни стресса.

Ученые обнаружили, что вера в заботу партнера полезна для здоровья. Одним словом, внимательный партнер может значительно улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни своего любимого человека. И эти эффекты очень существенны.

Те, кто сообщил о значительном снижении отзывчивости своего партнера в течение первого десятилетия исследования, имели на 42 % больше шансов умереть к концу 20-летнего периода. Звучит жестко, но такова реальность. Кроме того, те, у кого были заботливые и внимательные партнеры, были намного счастливее и здоровее, что говорит о наличии корреляции между здоровьем и эмоциональной реакцией на отношения.

Исследователи предполагают, что ранняя смерть некоторых участников может быть объяснена ежедневным стрессом. Ученым давно известно, что стресс оказывает существенное влияние на продолжительность жизни. Люди, у которых нет заботливых и внимательных партнеров, страдают от более неконтролируемого стресса, который крайне вреден.

По словам доктора Сары Стэнтон, одного из авторов исследования, эти результаты являются одними из первых, которые исследуют, насколько долгосрочные изменения являются важным маркером качества отношений и могут предсказать риск смертности.

Результаты показывают, что если у людей есть кто-то, к кому они могут обратиться и кто, по их мнению, поддерживает их, это может помочь им справиться со стрессами повседневной жизни. Ученые советуют на базе исследования сделать соответствующий вывод и проявлять заботу о близких людях.